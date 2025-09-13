برداشت گوجهفرنگی از مزارع مهاباد
برداشت گوجه فرنگی در مهاباد تا آغاز سرمای پاییزی ادامه دارد و بخشی از آن راهی سفرههای استانهای همجوار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، برداشت گوجهفرنگی در مزارع شهرستان مهاباد همچنان ادامه دارد و پیشبینی میشود امسال بیش از سه هزار تن از این محصول روانه بازار مصرف شود.
این محصول علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به استانهای همجوار نیز ارسال میشود و برای صدها کارگر فصلی فرصت اشتغال فراهم کرده است.
در ادامه، تصاویری از برداشت گوجهفرنگی در مزارع مهاباد را ببینید.
