برداشت گوجه فرنگی در مهاباد تا آغاز سرمای پاییزی ادامه دارد و بخشی از آن راهی سفره‌های استان‌های همجوار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، برداشت گوجه‌فرنگی در مزارع شهرستان مهاباد همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از سه هزار تن از این محصول روانه بازار مصرف شود.

این محصول علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به استان‌های همجوار نیز ارسال می‌شود و برای صد‌ها کارگر فصلی فرصت اشتغال فراهم کرده است.

در ادامه، تصاویری از برداشت گوجه‌فرنگی در مزارع مهاباد را ببینید.