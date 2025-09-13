ظرفیت صنعتی البرز میتواند محور همکاریهای ایران و تاجیکستان شود
استاندار البرز گفت:ایران و تاجیکستان با اشتراکات فرهنگی، تاریخی و زبانی میتوانند همکاریهای گستردهای در حوزههای اقتصادی، صنعتی و فرهنگی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، عبداللهی در دیدار با سفیر تاجیکستان در ایران گفت: ایران و تاجیکستان با اشتراکات فرهنگی، تاریخی و زبانی میتوانند همکاریهای گستردهای در حوزههای اقتصادی، صنعتی و فرهنگی داشته باشند و حجم مبادلات تجاری دو کشور از یک میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.
وی با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و زبانی میان ایران و تاجیکستان اظهار کرد: این اشتراکات بستر مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور فراهم کرده است.
استاندار البرز افزود: جمهوری اسلامی ایران به ویژه استان البرز ظرفیتهای گستردهای در زمینه صنایع غذایی، دارویی، کشاورزی، دامپروری و قطعات صنعتی دارد و آمادگی دارد با طرف تاجیکستانی وارد همکاریهای مشترک شود.
عبداللهی با اشاره به بازدید سفیر تاجیکستان از شهرکهای صنعتی استان گفت: البرز بزرگترین شهرک صنعتی ایران را در خود جای داده و میتواند میزبان سرمایهگذاران خارجی از جمله تاجیکستان باشد.
وی تأکید کرد: حجم مبادلات تجاری دو کشور میتواند بیش از یک میلیارد دلار افزایش یابد و با تشکیل کارگروههای مشترک اقتصادی و فرهنگی، زمینه برای همکاریهای پایدار و ماندگار فراهم خواهد شد.