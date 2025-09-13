جمهوری اسلامی ایران، با حضوری چشمگیر و هنرمندانه، غرفه‌ای خیره‌کننده در هشتاد و نهمین نمایشگاه بین‌المللی تسالونیکی برپا کرد که تحسین بازدیدکنندگان داخلی و بین‌المللی را برانگیخت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در یونان، رایزنی فرهنگی کشورمان غرفه‌ای ویژه در سرسرای هشتاد و نهمین نمایشگاه بین‌المللی تسالونیکی یونان تدارک دیده شد. این غرفه، گنجینه‌ای از نفیس‌ترین صنایع‌دستی ایرانی را به نمایش گذاشت؛ از سرامیک‌های چشم‌نواز و منبت‌کاری‌های ظریف چوبی گرفته تا مینیاتورهای دلنشین و دیگر آثار دستی که هر یک روایتی از تاریخ و فرهنگ غنی ایران بودند.

این حضور، فرصتی بی‌بدیل برای عموم مردم یونان و مهمانان از سراسر جهان فراهم آورد تا از نزدیک با اصالت و شکوه هنر ایرانی آشنا شوند. استقبال گرم و پرشور بازدیدکنندگان، به‌ویژه اهالی هنر و فعالان صنایع‌دستی، گواهی بر جذابیت بی‌چون‌وچرای میراث فرهنگی ایران در صحنه جهانی بود.

پلی به سوی همکاری‌های علمی و فرهنگی:

حضور فعال رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در این رویداد مهم، فراتر از نمایش هنر بود. این نمایشگاه به بستری ارزشمند برای تقویت و توسعه همکاری‌های علمی، فرهنگی و دانشگاهی میان ایران و یونان بدل شد. در طول نمایشگاه، رایزن فرهنگی ایران با شور و علاقه از غرفه‌های مختلف بازدید کرده و نشست‌ها و گفتگوهای ثمربخشی با نهادهای علمی و فرهنگی، اساتید دانشگاه، دانشجویان پرشور، پژوهشگران برجسته و حتی مخترعان خلاق برگزار کرد.

بازدید از غرفه‌های دانشگاه‌های معتبر نظیر “دانشگاه ارسطو تسالونیکی” و “دانشگاه ایونیو”، و همچنین برقراری ارتباط با نمایندگان مراکز پژوهشی و علمی یونان، از جمله فعالیت‌های کلیدی بود. این تعاملات عمیق، پایه‌های محکمی برای گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه‌های تحقیق، آموزش و فرهنگ ایجاد کرد. بی‌شک، چنین تبادلات متقابلی و گفتگوهای رو در رو، راه را برای تقویت هرچه بیشتر روابط دوستانه و خلاقانه میان دو کشور هموار کرده و افق‌های جدیدی را در همکاری‌های علمی و فرهنگی پیش روی ما خواهد گشود.