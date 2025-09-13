مدیرعامل بانک مسکن گفت:قرارداد تسهیلات ساخت ۳۸۳ هزار واحد مسکونی نهضت ملی به مبلغ ۱۸۰ هزار میلیارد تومان منعقد شده که ۱۳۴ هزار میلیارد تومان آن به سازندگان پرداخت شده و سهم دولت چهاردهم در این پرداخت‌ها ۳۶ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه بانک مسکن نقش محوری در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن داشته است، گفت: قرارداد تسهیلات ساخت ۳۸۳ هزار واحد به ارزش ۱۸۰ هزار میلیارد تومان منعقد شده است.

از این مبلغ، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان متناسب با پیشرفت پروژه‌ها به حساب سازندگان واریز شد که ۳۶ هزار میلیارد تومان آن مربوط به یک سال دولت چهاردهم است.

وی افزود بانک مسکن توانسته است فراتر از سهمیه تعیین‌شده ۱۸ درصدی، بخش عمده‌ای از تسهیلات را تامین کند. تاکنون بیش از ۱۲۲ هزار واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی تحویل شده که ۷۸ هزار واحد آن مربوط به دولت چهاردهم است.

همچنین نرخ سود تسهیلات پروژه‌های حمایتی از ۲۳ به ۱۸ درصد کاهش یافته و اقساط پلکانی با مبلغ شروع حدود ۵.۹ میلیون تومان در دستور کار قرار دارد تا تسهیلات بازپرداخت‌پذیرتر شوند.

مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد تمرکز فعلی بر تکمیل پروژه‌های در مراحل پایانی است تا ضمن تسریع در تحویل، رضایت متقاضیان فراهم شود.