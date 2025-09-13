در آیینی جشن ستارگان و تجلیل از دانش آموزان برتر در برنامه‌های فرهنگی و هنری و مسابقات قران و عترت شهرستان برخوار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان برخوار گفت: در شهرستان برخوار ۱۳۶ نفر در مسابقات مختلف فرهنگی و هنری و قرانی موفق به کسب رتبه در سطح استان اصفهان و شهرستان شده‌اند.

حسین دهقان افزود: دانش آموزان باید برای کسب موفقیت علمی و در کنار آن فعالیت‌های فرهنگی و دینی، برنامه ریزی داشته باشند و در کنار درس خود برای سهم دین وفرهنگ، مطالعه و وقت بگذارند.

وی گفت: جسم، روح و معنویت هر انسانی نیاز به سلامت و مراقبت دارد و این مراقبت اگر از کودکی و نوجوانی شکل گیردف موفقیت‌ها روز افزوتن و پی در پی را همراه دارد.

در این آیین از نفرات اول تا سون مسابقات مختلف فرهنگی، و هنری و مسابقات قران و عترت آموزش و پرورش برخوار تجلیل شد.