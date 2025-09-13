اهدای اعضای بدن ۲ بیمار ۴۴ و ۴۵ ساله مرگ مغزی در مشهد، به ۹ بیمار نیازمند عضو جان دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم‌ آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هزار و هفتصد و شانزدهمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، «جمال روح بخش کلامی» بیمار مرگ مغزی ۴۴ ساله معرفی شده از بیمارستان قائم(عج) مشهد پس از تایید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌، در بیمارستان منتصریه این شهر زیر عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

ابراهیم خالقی افزود: قرنیه‌ های این بیمار مرگ مغزی برای پیوند به بانک چشم این دانشگاه و قسمتی از پوست وی برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.

وی اضافه کرد: همچنین «سید مهدی موسوی نژاد نائینی» بیمار مرگ مغزی ۴۵ ساله معرفی شده از بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد پس از تایید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌ اش، در بیمارستان منتصریه زیر عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

خالقی گفت: کلیه‌ های زنده یاد موسوی‌ نژاد در بیمارستان منتصریه به مردی ۴۸ ساله ساکن تربت‌ حیدریه و مردی ۴۷ ساله ساکن مشهد اهدا و پیوند شد.

وی افزود: کبد این بیمار مرگ مغزی برای پیوند به یک بیمار بدحال مبتلا به نارسایی کبد به بیمارستان بوعلی سینا شیراز ارسال شد.

خالقی اضافه کرد: قرنیه‌ های زنده یاد موسوی نژاد نیز برای پیوند به بانک چشم این دانشگاه و قسمتی از پوست وی برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.

واحد پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که شمال‌ شرق کشور را زیر پوشش دارد، از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است.