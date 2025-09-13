فرماندار گلپایگان در جلسه شورای مسکن با اشاره به کندی اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان؛ خواستار تسریع درروند اجرای این طرح شد و گفت: علیرغم تلاش دستگاه‌های اجرایی، وعده‌هایی که به مردم داده شده است هنوز محقق نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛علی اکبررضایی با بیان اینکه تأخیر در انجام امور تحمیل هزینه‌های اضافی را بر متقاضیان تحمیل می کند افزود: ادارات برق، گاز و منابع طبیعی شهرستان با جدیت مصوبات را دنبال کنند.

وی گفت: بر اساس مصوبات پیشین، عملیات خط‌ کشی و واگذاری انشعابات طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده و اقدامات مؤثری در حوزه آب، برق و گاز انجام گرفته است.

فرماندار گلپایگان افزود: نباید طرحهای مسکن شهرستان به دلیل شرایط جوی متوقف شود زیرا متقاضیان در این میان آسیب می بینند.