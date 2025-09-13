شبکه افق در چهارمین هفته از شهریور، چندین فیلم سینمایی در گونه‌های سیاسی، انقلابی، امنیتی و دفاع مقدسی، پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم‌های سینمایی «تعقیب سایه ها»، «نغمه»، «شکارچی شنبه»، «اخراجی‌ها ۲»، «شنا در زمستان» و «موقعیت مهدی»، از امروز تا پنج شنبه ۲۷ شهریور، پخش می شوند.

فیلم سینمایی «تعقیب سایه ها» به کارگردانی «علی شاه حاتمی»، شنبه ۲۲ شهریور ساعت ۲۳:۱۵، پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: در پی وقوع انفجار خودرویی، گروه تحقیق پلیس شروع به کار کرده و با کمک یکی از مجروحین حادثه، هویت و شماره خودروی عامل اصلی بمب گذاری شناسایی می‌شود. تیمور که سال گذشته در جریان توزیع موادمخدر دستگیر شده بود به ده سال زندان در دادگاه سنندج محکوم شده ولی به قید ضمانت آزاد و متواری می‌گردد. با مراجعه پلیس به شخص ضامن، سایر دوستان تیمور از جمله فردی به نام بهرام شناسایی می‌شوند. بمب گذاری توسط تیمور در خودروی دیگر و انفجار یکی از آن‌ها که باعث شهادت دو تن از مأموران خنثی سازی می‌شود پلیس را در یافتن عوامل بمب گذاری از جمله تیمور مصر می‌سازد. محل اصلی عاملین انفجار، شناسایی می‌شود و ...

جعفر دهقان، غلامرضا علی اکبری، سیدجواد هاشمی و رضا توکلی در فیلم سینمایی «تعقیب سایه ها» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «نغمه» به کارگردانی «ابوالقاسم طالبی»، یک شنبه ۲۳ شهریور ساعت ۲۳:۱۵، پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: محمود مهندس کامپیوتر و جانباز شیمیایی است و مبتلا به سرطان و با اینکه به همسرش نغمه علاقه زیادی دارد، اما به خاطر بیماری اش با آگاهی به اینکه مدت زیادی زنده نخواهد ماند از نغمه می‌خواهد تا از هم جدا شوند و به همین منظور خیلی جدی پیگیر انجام مراحل طلاق می‌شود که ...

حسین یاری، حمیرا ریاضی، فقیهه سلطانی، مهتاج نجومی، ناصر فروغ، شاه‌علی سرخانی، کامبیز دیرباز، رضا منوچهری و محمدرضا بهمنیار در فیلم سینمایی «نغمه» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «شکارچی شنبه» به کارگردانی «پرویز شیخ‌طادی»، دوشنبه ۲۴ شهریور ساعت ۲۳:۱۵، پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: در یک بندرگاه اسرائیل، زنی یهودی که پس از مرگ همسرش، با یک مرد مسیحی ازدواج کرده‌است، کودک ۸-۷ ساله خود را در پی اقدامات حقوقی و اصرار‌های زیاد پدربزرگش برای مدت کوتاهی به وی می‌سپارد. پدربزرگ کودک که یکی از سران جریان فکری صهیونیسم است در جواب نگرانی‌های مادر، وعده می‌دهد که او یک ماه بیشتر اینجا نمی‌ماند و پس از آن، کودک با اراده خود هر کجا که خواست می‌تواند برود که ...

علی نصیریان، امیریل ارجمند، دارین خمسه، آرسینه سوکیاسیان، مهدی فقیه و سیلوا آندرانسیان در فیلم سینمایی «شکارچی شنبه» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «اخراجی‌ها ۲» به کارگردانی «مسعود ده نمکی»، سه شنبه ۲۵ شهریور ساعت ۲۳:۱۵، پخش می شود.

در این فیلم خواهید دید: درگیری شدیدی در منطقه نبرد ادامه دارد. دشمن بیمارستان صحرایی را محاصره می‌کند و همه اخراجی‌ها و همرزمانشان در پی راهی برای نجات می‌گردند. دشمن با اسیر گیری گسترده قصد یک مانور تبلیغاتی را دارد. همه اسرا به یک اردوگاه اسرای ثبت نام نشده، منتقل می‌شوند. خانواده اخراجی‌ها برای زیارت عازم مشهد هستند و به طور ناخواسته درگیر یک حادثه تروریستی می‌شوند و.

اکبر عبدی، جواد هاشمی، حسام نواب صفوی، امین حیایی و محمدرضا شریفی نیا در این فیلم بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «شنا در زمستان» به کارگردانی «محمد کاسبی»، چهارشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۲۳:۱۵، پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: علی مرتضایی نسب از معلمین آموزش و پرورش جهت تدریس به یکی از مدارس محروم کشور منتقل می‌شود. او با مشاهده وضع مالی مردم و جهل و فقر حاکم بر آن‌ها درصدد کمک به مردم و از جمله شاگردانش بر می‌آید. دلسوزی مرتضایی نسب در مقابل دانش آموزان و رفتار خشن ناظم نسبت به بچه‌ها آن‌ها را رو در روی یکدیگر قرار می‌دهد. گرایش دانش آموزان به معلم خود و علاقه آن‌ها نسبت به مرتضایی نسب باعث کینه و حسادت ناظم شده و ...

مجید مجیدی، یحیی دیوانی، مسعود رحمانی، داوود قنبری و امیر کوت آبادی در این فیلم هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» به کارگردانی «هادی حجازی فر»، پنج شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۲۳:۱۵، پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: مهدی باکری، فرمانده لشگر ۳۱ عاشورا از برادر کوچک ترش حمید می‌خواهد علی رغم مشکلاتی که برایش پیش آمده به منطقه برگردد و در کنار او باشد. حمید می‌پذیرد و همراه می‌شود. حالا بعد از عملیات خیبر، مهدی باید تنها به خانه برگردد ...

هادی حجازی فر، ژیلا شاهی، وحید حجازی فر، معصومه ربانی نیا، وحید آقاپور و روح الله زمانی در فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» هنرنمایی کرده‌اند.