مدیرعامل انتشارات بهنشر از توزیع ۱۲ هزار بسته آموزشی مهد الرضا در بین نو آموزان مشهدی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مسعود فرزانه مدیرعامل انتشارات بهنشر با اعلام این خبر افزود: این بستهها شامل ۲۸ قلم کالای فرهنگی و آموزشی از جمله کتاب، لباس فرم و نوشتافزار است که بین نوآموزان توزیع میشود.
وی گفت: طرح توزیع اقلام آموزشی مهد الرضا (ع) با همکاری مرکز امور قرآنی آستان قدس رضوی و در قالب برنامه مشارکتی ذیل سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی برای ۱۲ هزار نوآموز مشهدی در حال اجراست که بر این اساس روزانه بستههای آموزشی شامل ۲۸ قلم کالای فرهنگی و آموزشی به ۱۲۰۰ نوآموز تحویل داده میشود.
فرزانه افزود: این بستهها شامل ۹ جلد کتاب آموزشی، لباس فرم، کیف، جامدادی، قیچی، پاککن و سایر ملزومات آموزشی است که به صورت مجزا برای نوآموزان دختر و پسر طراحی شده است.
وی با اشاره به جزئیات اجرایی این طرح افزود: توزیع اقلام از ۱۷ شهریور آغاز شده و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت و خانوادهها از طریق پیامک دعوت شده، به محل توزیع در ابتدای خیابان رازی، بازرگانی انتشارات بهنشر مراجعه میکنند.
فرزانه به تمهیدات اندیشیده شده برای رفاه حال خانوادهها اشاره کرد و یادآور شد: در محل توزیع، غرفهای برای فروش لوازم التحریر نیز پیشبینی شده تا در صورت نیاز، خانوادهها بتوانند نسبت به تهیه سایر ملزومات اقدام کنند.
مدیرعامل بهنشر با بیان اینکه این طرح از سال ۱۳۹۶ توسط این انتشارات اجرا میشود، خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست اتخاذ شده، بحث کیفیت و قیمت اقلام در اولویت امور قرار دارد. بر اساس نظرسنجیهای سالانه، بیشتر خانوادهها از کیفیت اقلام، نحوه اطلاعرسانی و نوع برخورد پرسنل رضایت کامل داشتهاند.