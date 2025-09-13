پخش زنده
عملیات اجرایی نیروگاه ۲۰ مگاواتی خورشیدی دانشگاه صنعتی تبریز امروز با حضور استاندار آذربایجان شرقی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی بهرام سرمست در مراسم کلنگزنی این طرح به وزارت نیرو و مدیرعامل برق منطقهای آذربایجان اولتیماتوم داد که ظرف یک هفته آینده تکلیف تحویل ۴۵۰ مگاوات پنل خورشیدی به استان مشخص شود.
وی با اشاره به تفاهم نامه امضا شده با وزارت نیرو و وعده دولت برای اختصاص ۴۵۰ مگاوات پنل خورشیدی به آذربایجان شرقی افزود: با وجود پیگیریهای مکرر مدیریت ارشد استان و تأکید شخص رئیسجمهور و قولهای مکرر وزیر نیرو، این تعهد تاکنون محقق نشده است. دانشگاهها، شهرکهای صنعتی و دستگاههای اجرایی استان آمادگی کامل خود را برای اجرای این طرحها اعلام کردهاند، اما هنوز بخشی از این صفحه های خورشیدی تحویل داده نشده است.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی تبریز آمادگی اجرای ۵۰ مگاوات، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۹۶ مگاوات و دانشگاه مراغه ۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی را دارند تشریح کرد: ما نخستین استانی بودیم که تفاهمنامه در این زمینه امضا کردیم، اما تاکنون تنها بخشی محدود از طرحها عملیاتی شده است. انتظار ما این است که در کوتاهترین زمان تکلیف ۴۵۰ مگاوات پنل خورشیدی استان مشخص شود.
سرمست با مأموریت دادن به مدیر عامل شرکت برق منطقهای آذربایجان در این خصوص خاطرنشان کرد: از امروز آقای اسماعیلزاده مسئول مستقیم پیگیری این موضوع در وزارت نیرو خواهد بود و باید در هفته جاری، تکلیف تولید ۴۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان مشخص شود.