رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با بیان اینکه عدالت آموزشی در سالهای اخیر جهشی چشمگیر داشته است گفت: نیمی از رتبههای تکرقمی کنکور، از مناطق کمتربرخوردار بودهاند که بیشتر آنها دانشآموزان سمپاد هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ الهام یاوری، رئیس سازمان پرورش استعدادهای درخشان و دانشآموخته دبیرستان فرزانگان اصفهان، در مراسم بزرگداشت شهیده «ریحانه سادات ساداتی» و شهید «محمد انصاری»، با تبریک اعیاد اخیر و ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشآموزان، به تجربه شخصی خود در المپیاد کامپیوتر اشاره کرد و گفت: من دارنده مدال طلای المپیاد کامپیوتر کشوری هستم، اما اولین دارندهی مدال کشور نبودهام. دختران کشورمان سالها پیش از من هم موفق به کسب این افتخار شدهاند.
وی با تأکید بر پیشرفت عدالت آموزشی افزود: در گذشته رتبههای برتر کنکور عمدتاً از مدارس گرانقیمت شهرهای بزرگ مانند تهران انتخاب میشدند؛ اما امروز شاهد حضور هیجانانگیز شهرهایی، چون قرچک، اسلامشهر، سبزوار، خدابنده، مراغه و اهواز در فهرست برترینها هستیم.
یاوری آمار قابل توجهی از این تحول را ارائه کرد و گفت: در سه سال گذشته به جز امسال که هنوز آمار کامل در دست نیست، ۵۰ درصد رتبههای تکرقمی کنکور از مناطق آموزشی ۲ و ۳ بودهاند و ۹۵ درصد از این دانشآموزان، از مدارس سمپاد هستند.
وی رشد سه برابری حضور دانشآموزان چهار دهک اول درآمدی در مدارس سمپاد را نقطه عطفی در تحقق عدالت آموزشی عنوان کرد و ادامه داد: جمعیت این دانشآموزان از ۷ درصد به ۲۱ درصد رسیده و ورودیهای سمپاد در سه سال اخیر بیش از دو برابر افزایش یافته است.
رئیس سازمان پرورش استعدادهای درخشان با بیان اینکه حضور سمپادیها در فعالیتهای علمی، فرهنگی و ورزشی دهها برابر سهم جمعیتی آنهاست، گفت: اگر تنها ۱.۵ درصد دانشآموزان کشور از سمپاد هستند، در مسابقات مختلف، بیش از ۱۵ درصد برندگان از این مدارس هستند. این میزان حضور در المپیک ورزشی و حوزههای قرآنی، گویای ظرفیت اثرگذاری بالای این مجموعه است.
یاوری مأموریت اصلی سمپاد را پرورش دانشآموزانی «اثرگذار در رفع نیازهای کشور» دانست و با اشاره به برنامه «سمپاد فراگیر» گفت: سال گذشته حدود ۵۰ هزار دانشآموز غیرسمپادی مستعد تحت پوشش ما قرار گرفتند تا در کنار سمپادیها، همافزایی علمی و عملی داشته باشند.
وی با خطاب به همه دانشآموزان مستعد کشور گفت: استعداد، عطیه الهی است، اما مسئولیتآور است. شما میتوانید تاریخ ایران و حتی جهان را تغییر دهید. اگر توانمندی خود را صرف زندگی معمولی کنید، فرصتی را که خداوند داده هدر دادهاید.