به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی گفت: در قالب پویش ملی مسیر سبز - ایران پاک یک‌هزار و ۴۵ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی استان پاکسازی و بیش از ۱۶ هزار تن نخاله جمع‌آوری و به محل‌های مجاز انتقال یافت.

حجت جباری با اشاره به تعیین تکلیف پسماند‌های ویژه توقیفی در گمرک تمرچین پیرانشهر پس از چهار سال، افزود: یک‌هزار و ۵۰ تن از این پسماند‌ها ترخیص و به مراکز بازیافت صلاحیت‌دار در سطح کشور منتقل شد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند‌ها از ابتدای سال تاکنون سه شرکت پیمانکار پسماند موفق به اخذ مجوز پسماند شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی با بیان اینکه لندفیل (محل دفن زباله یا پسماند) بخش تازه‌شهر سلماس تعطیل و برای ۴۵ خودرو حمل پسماند پزشکی مجوز صادر شد، اظهار کرد: امسال بیش از یک‌هزار و ۶۶۹ تن پسماند نیز با مجوز صادره از گمرکات استان به خارج از طریق مرز‌های کشور ترانزیت شده است.

وی اظهار کرد: امحاء ۱۵ محموله پسماند‌های ویژه اموال تملیکی استان به میزان ۱۵۰ تن انجام شده و در حوزه پسماند‌های عادی، ۱۵۰ مجوز انتقال به لندفیل‌های استان و ۲۷ مجوز زیست‌محیطی برای انتقال پسماند واحد‌های صنعتی صادر شده است.

جباری یادآور شد: ۴۵ مجوز زیست محیطی انتقال پسماند پزشکی و مجوز صادرات ۲۰۰ تن آخال پنبه صادر شده است.

وی افزود: مکان‌یابی لندفیل جدید شهرستان سردشت، ۱۳۵ بار پایش لندفیل شهری و روستایی، معرفی ۲۲ واحد به مراجع قضایی و صدور ۱۱۹ اخطاریه زیست‌محیطی از دیگر اقداماتی است که در راستای مدیریت پسماند استان انجام شده است.