مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از جذب ۸۰۰ میلیارد ریال بودجه از محل اعتبارات ملی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ امیر کرمزاده در نشست جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ادارهکل که با حضور تمامی اعضا برگزار شد، گفت: با تلاشهای صورت گرفته در ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، این استان پیشتاز جذب اعتبارات ملی تملک داراییهای سرمایهای در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است.
وی ادامه داد: بالغبر ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار در قالب اعتبارات ملی توسط ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان جذبشده است.
استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی (یک هزار و ۹۴۰ اثر ملی و ۱۵ اثر ثبت جهانی) و افزون بر ۶۰۰ خانه تاریخی و جاذبههای مختلف طبیعی، فرهنگی، مذهبی و تفریحی در کانون توجه گردشگران قرار دارد.