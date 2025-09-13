این فیلم مستند، با به تصویر کشیدن ظرفیت‌های طبیعی، جغرافیایی، تمدنی و تاریخی و زیرساخت‌های جاده‌ای ایران در مسیر جاده ادویه به‌ویژه در پهنه کویر، نشان داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، سناریوی این فیلم مستند از معرفی اهمیت جاده ادویه آغاز می‌شود.

بر اساس روایت راویان این مستند، جاده ادویه اهمیتی کمتر از جاده ابریشم نداشته و در زمینه انتقال کالا، تجارت و انتقال فرهنگ‌ها و تمدن‌ها دارای نقش بسزایی بوده و از هند آغاز می‌شده و از جنوب شرقی تا شمال غربی ایران را به هم متصل می‌کرده است. جاده ادویه، از شهرهای مختلف استان پهناور کرمان عبور می‌کند.

این فیلم مستند، با به تصویر کشیدن ظرفیت‌های طبیعی، جغرافیایی، تمدنی و تاریخی و زیرساخت‌های جاده‌ای ایران در مسیر جاده ادویه به‌ویژه در پهنه کویر، نشان داده است که ارگ ها و شهرهای بزرگ تاریخی کشورمان در مسیر شاه‌راه‌های ارتباطی که مسیرهای مهم رونق تجارت هستند، شکل گرفته‌اند.