به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دبیر اجرایی جامع جراحان ایران در حاشیه کنفرانس ملی درمان چاقی از طریق اسلیو گاسترکتومی که در سالن همایش‌های بیمارستان شمال آمل برگزار شد، نسبت به پیامد‌های ناشی از روند چاقی در کشور هشدار داد و گفت: روند افزایش اضافه وزن و چاقی درکشور نگران کننده شده و باید نسبت به کنترل این وضعیت حساس‌تر شد.

دکتر ابوالفضل افشار فرد افزود: متاسفانه آمار و میزان چاقی در ایران، بالا است و این معضل در دهه اخیر بسیار افزایشی بوده است.

وی تصریح کرد: کم تحرکی، استفاده بیش از حد شهروندان از وسایل ماشینی، زندگی آپارتمان نشینی و تغییر سبک تغذیه به سمت فست فود خوری از دلایل مهمی است که در افزایش چاقی و اضافه وزن افراد در کشور تاثیرگذار بوده است.

دبیر اجرایی جامع جراحان ایران نسبت به برخی رفتار‌های غیرقابل قبول از سوی برخی افراد که حتی برای خرید نان به فاصله یک یا دو کوچه همجوار با محل سکونت حتی حاضر نیستند، پیاده وری کنند و این مسافت کوتاه را خودرو پیمایش می‌کنند، تصریح کرد: متاسفانه دریک نمونه از این دست رفتارها، سکته قلبی باعث مرگ شهروندی شده بود که اصرار به تکرار این عادت هر روزه خود داشت.

دکتر افشار فرد همچنین با اشاره به اینکه زندگی ماشینی امروز هرچند باعث افزایش سطح رفاه عمومی شده است، اما شهروندان از مضرات کم تحرکی آن با وجود آنکه اطلاع کاملی دارند، اما همچنان اصرار برعادت‌های اشتباه خود دارند، گفت، باید شیوه و رفتار‌های بد که به صورت سیستمی نسل به نسل در حال تکرار شدن است، باید حذف شود.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ وسبک زندگی ماشینی وکم تحرکی افراد باید تغییرکند، تصریح کرد: تا دهه‌های گذشته بازی بچه‌ها درکوچه‌ها وتحرک آنها به واسطه بازی‌های کودکانه تاثیر بسیار زیادی درسلامت آنها داشته، اما درحال حاضر به واسطه روی آوردن به زندگی ماشینی وکم تحرکی، حتی باعث شده تا اضافه وزن و چاقی همه سنین را تهدید می‌کند.

این پزشک متخصص با بیان اینکه از حدود یک دهه قبل سازمان جهانی بهداشت، یکی از مسائل عمده سلامت انسان‌ها را مسئله چاقی کودکان قلمداد کرده است، افزود: مسئله عمده بشر اکنون چاقی کودکان است، چون که کودکان دیگر مثل قبل فعالیت‌های بدنی ندارند و بیشتر پای تلویزیون، رایانه و موبایل نشسته‌اند و با در اختیار داشتن مواد غذایی و خوراکی فراوان بیشتر تغذیه هایشان چیپس و پفک و انواع فست فود‌ها شده است.

دبیر اجرایی جامع جراحان ایران پیشنهاد کرد، با توجه به وضعیت فعلی، تغییرسبک زندگی و نوع تغذیه امر بسیاری ضروری است و باعث می‌شود، روند شتابان چاقی در افراد به خصوص کودکان کنترل شود.

دکتر افشار فرد درباره مضرات چاقی گفت: چاقی ریشه بسیاری از بیماری هاست، دیابت نوع دو، فشار خون، کبد چرب، نازایی، بیماری‌های مفاصل و استخوان و بسیاری از انواع سرطان ها، در اثر چاقی ایجاد می‌شوند.

وی افزود: چاقی خطر سکته قلبی و مغزی را ۶ الی ۷ برابر بیشتر می‌کند، همچنین افراد چاق، حدود ۱۰ سال، طول عمر کمتری نسبت به افراد با وزن نرمال دارند.