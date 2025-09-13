پخش زنده
مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان اصفهان از ارائه هزار و ۵۷۹ خدمت مسکن به مددجویان طی پنجماهه نخست امسال خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سید مصطفی انوری با اشاره به اینکه تامین مسکن یکی از اساسیترین نیازهای خانوارهای تحت حمایت است، گفت: در مدت پنجماهه نخست امسال ۱۶۵ واحد مسکونی با پرداخت تسهیلاتی به ارزش ۱۱ میلیارد و ۹۶۵ میلیون تومان برای مددجویان احداث شده است.
وی افزود: همچنین برای خرید ۱۱۸ واحد مسکونی کمکهای بلاعوض و تسهیلاتی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان به مددجویان اختصاص یافته تا خانوادههای بیسرپناه بتوانند به خانهای امن دست یابند.
انوری ادامه داد: در این مدت ۲۱۸ مورد احداث فضای جانبی برای منازل مددجویان به ارزش ۵۴۰ میلیون تومان انجام شده و یکهزار و ۷۸ مسکن نیز با صرف اعتباری بیش از ۵ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان تعمیر و بازسازی شده است.
مدیر تامین مسکن کمیته امداد استان با بیان اینکه حل مشکل مسکن نیازمند نگاه ملی و منطقهای است، گفت: اگر در روستاها و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر، زمین برای ساخت مسکن مددجویان تخصیص یابد، میتوانیم تعداد بیشتری از خانوارهای تحت حمایت را خانهدار کنیم. این موضوع در شرایط اقتصادی امروز که فشار بسیاری بر اقشار ضعیف وارد میکند، میتواند بار بزرگی را از دوش آنها بردارد.