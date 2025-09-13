در جلسهای با حضور جمعی از مسئولان، هماهنگیهای لازم برای شروع سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس در فرمانداری اراک انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری اراک در جلسه هماهنگی مناسبتهای پیشرو گفت: برنامه ریزی برای روستاها و بخشها در زمینه شروع سال تحصیلی جدید و جشنهای شکوفهها انجام شود.
نصیری افزود: اطاق اصناف و صنعت و معدن بازرسی از بازار لوازم التحریر و تولید پوشاک دانش آموزی را داشته باشند.
او گفت: کمیسیون ماده ۱۸ سرویس مدارس با هماهنگی معاونت امور عمرانی فرمانداری اراک تشکیل و برنامهریزیهای لازم برای شهر و روستا انجام شود.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری اراک افزود: دستگاههای خدمات رسان نهایت همکاری را در زمینه بازگشایی مدارس داشته باشند و همچنین آموزش و پرورش هم در پرداخت مطالبات شرکتها همکاری لازم را به عمل آورد.
نصیری ادامه داد: پلیس راهور و پلیس انتظامی هم آمادگی لازم در مدیریت ترافیک زمان بازگشایی مدارس را داشته باشند.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری اراک با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: این ایام فرصت خوبی برای قدردانی و تبیین جهاد فرهنگی است که باید برنامههای مختلفی به همین مناسبت برگزار شود.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان هم گفت: تبیین حوزه دفاع مقدس در اولویت برنامهها است که باید توسط همه آحاد جامعه به درستی انجام شود.
سرهنگ کریمی افزود: یکی از دستاوردهای دفاع مقدس اخیر وحدت بین مردم بود که دشمن آن را نشانه گرفته بود.
او گفت: ششمین مراسم تجلیل از پیشکسوتان و ایثارگران دفاع مقدس، مراسم گلباران قبور مطهر شهدا، سخنرانی فرماندهان در جمع مردم، فضاسازی شهر قسمتی از برنامههاست.