در جلسه‌ای با حضور جمعی از مسئولان، هماهنگی‌های لازم برای شروع سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس در فرمانداری اراک انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری اراک در جلسه هماهنگی مناسبت‌های پیش‌رو گفت: برنامه ریزی برای روستا‌ها و بخش‌ها در زمینه شروع سال تحصیلی جدید و جشن‌های شکوفه‌ها انجام شود.

نصیری افزود: اطاق اصناف و صنعت و معدن بازرسی از بازار لوازم التحریر و تولید پوشاک دانش آموزی را داشته باشند.

او گفت: کمیسیون ماده ۱۸ سرویس مدارس با هماهنگی معاونت امور عمرانی فرمانداری اراک تشکیل و برنامه‌ریزی‌های لازم برای شهر و روستا انجام شود.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری اراک افزود: دستگاه‌های خدمات رسان نهایت همکاری را در زمینه بازگشایی مدارس داشته باشند و همچنین آموزش و پرورش هم در پرداخت مطالبات شرکت‌ها همکاری لازم را به عمل آورد.

نصیری ادامه داد: پلیس راهور و پلیس انتظامی هم آمادگی لازم در مدیریت ترافیک زمان بازگشایی مدارس را داشته باشند.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری اراک با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: این ایام فرصت خوبی برای قدردانی و تبیین جهاد فرهنگی است که باید برنامه‌های مختلفی به همین مناسبت برگزار شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان هم گفت: تبیین حوزه دفاع مقدس در اولویت برنامه‌ها است که باید توسط همه آحاد جامعه به درستی انجام شود.

سرهنگ کریمی افزود: یکی از دستاورد‌های دفاع مقدس اخیر وحدت بین مردم بود که دشمن آن را نشانه گرفته بود.

او گفت: ششمین مراسم تجلیل از پیشکسوتان و ایثارگران دفاع مقدس، مراسم گلباران قبور مطهر شهدا، سخنرانی فرماندهان در جمع مردم، فضاسازی شهر قسمتی از برنامه‌هاست.