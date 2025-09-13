پخش زنده
امام جمعه خوی برلزوم تقویت و تحکیم ارتباط میان نسل جدید و روحانیت برای تقویت معنویت جوانان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه خوی در جلسه کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط نسل جوان و روحانیت، رفع شکاف میان این دو قشر را اقدامی اساسی برای افزایش معنویت و موفقیت دانشآموزان دانست.
حجتالاسلام قاسمخانی امام جمعه خوی با بیان اینکه بسیاری از افراد منحرف در اعترافات خود به فاصله گرفتن از روحانیت اشاره کردهاند، گفت: حضور و ارتباط روحانیون در مدارس با مولفههای جاذبه، اثرگذاری جدی در هدایت نسل جدید دارد و باید با مکاتبات لازم ظرفیت مدارس طرح امین افزایش یابد، بهویژه در مدارس دخترانه که نیازمند توجه و کار تخصصی بیشتری است.
قاسمخانی تشکیل کارگروههای مشترک حوزه و آموزش و پرورش برای آسیبشناسی را ضروری دانست و افزود: بازخوردهای سالهای اخیر نشان میدهد جنگ رسانهای دشمن در موضوع حجاب زنگ خطری برای نسل جوان است و نیازمند واکنش سریع از طریق نشستهای تخصصی و تقویت بعد معنوی دانشآموزان میباشد.
وی توسعه آموزش عمومی قرآن را یک رسالت خطیر برشمرد و خاطرنشان کرد: فعالیتهای قرآنی باید متناسب با شأن دارالمؤمنین خوی توسعه یابد و با بهرهمندی از تمامی ظرفیتها، یک نهضت عظیم قرآنی در شهرستان شکل گیرد.
مدیر آموزش و پرورش خوی نیز با اشاره به انعقاد تفاهمنامه همکاری حوزه و آموزش و پرورش گفت: این تفاهمنامه از ابتدای سال تحصیلی اجرایی میشود و برنامههای پرورشی، فرهنگی و مراقبت اجتماعی دانشآموزان بهویژه ذیل برنامه ملی نماد در شهرستان خوی دنبال خواهد شد.
علیاکبر فتحعلیلو حضور مبلغان طرح امین را موجب ارتقای شاخصهای پرورشی و پیشگیری از آسیبها دانست و افزود: افزایش مدارس امین از اولویتهای مهم آموزش و پرورش است.
وی با تأکید بر برپایی پرشور نماز در مدارس و ایجاد پیشدبستانیهای وابسته به حوزه اظهار داشت: کارگاههای آموزشی برای مشاوران مدارس با محوریت روانشناسی اسلامی برگزار میشود و پاسخگویی به شبهات دانشآموزان با حضور روحانیون نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیر آموزش و پرورش خوی همچنین از اجرای طرح «لیگ جت» برای مقاومسازی ذهنی دانشآموزان در برابر شبهات خبر داد و گفت: چشمانداز توسعه آموزش عمومی قرآن بر شش محور طراحی شده که براساس آن ۵۰ درصد دانشآموزان باید با قرآن آشنا شوند و جز ۳۰ را حفظ کنند.