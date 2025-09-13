به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در نشست تخصصی بررسی آمادگی مدارس استان برای آغاز سال تحصیلی جدید با بیان اینکه برای شروع سال تحصیلی هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد بود تاکید کرد: دانش آموزان برای تحویل کتاب درسی به مدارس مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه اطلاعات خوبی جمع آوری شد و نقص‌های احتمالی هم در هفته جاری ترمیم خواهد شد، افزود: همه ما آماده هستیم که روز اول مهر بازگشایی پرشکوهی را برای دانش آموزان داشته باشیم و میزبان دانش آموزان باشیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه ۶۱ فضای آموزشی به جمع فضا‌های آموزشی ما اضافه خواهد شد، گفت: کارگروه‌های پروژه مهر کار خود را از حیث زیباسازی فضای مدرسه و تجهیزات برای آمادگی حضور دانش آموزان انجام داده‌اند و همه چیز مهیاست که مهر باشکوهی داشته باشیم.

فرحبخش با بیان اینکه موضوع سرویس مدارس در سامانه سپند و با شهرداری است که آموزش و پرورش در اصل بر اجرای آن نظارت می‌کند اظهار کرد: دانش آموزان و اولیا می‌توانند با مراجعه به سامانه «سپند»، ثبت نام کرده، از پیمانکار‌های مجاز استفاده و کار خود را پیش ببرند