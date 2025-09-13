پخش زنده
فرحبخش گفت: از برگزاری مانور بازگشایی مدارس دوشنبه این هفته در سراسر استان خبر داد و گفت این مانور با هدف شنجش میزان امادگی مدارس است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در نشست تخصصی بررسی آمادگی مدارس استان برای آغاز سال تحصیلی جدید با بیان اینکه برای شروع سال تحصیلی هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد بود تاکید کرد: دانش آموزان برای تحویل کتاب درسی به مدارس مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه اطلاعات خوبی جمع آوری شد و نقصهای احتمالی هم در هفته جاری ترمیم خواهد شد، افزود: همه ما آماده هستیم که روز اول مهر بازگشایی پرشکوهی را برای دانش آموزان داشته باشیم و میزبان دانش آموزان باشیم.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه ۶۱ فضای آموزشی به جمع فضاهای آموزشی ما اضافه خواهد شد، گفت: کارگروههای پروژه مهر کار خود را از حیث زیباسازی فضای مدرسه و تجهیزات برای آمادگی حضور دانش آموزان انجام دادهاند و همه چیز مهیاست که مهر باشکوهی داشته باشیم.
فرحبخش با بیان اینکه موضوع سرویس مدارس در سامانه سپند و با شهرداری است که آموزش و پرورش در اصل بر اجرای آن نظارت میکند اظهار کرد: دانش آموزان و اولیا میتوانند با مراجعه به سامانه «سپند»، ثبت نام کرده، از پیمانکارهای مجاز استفاده و کار خود را پیش ببرند