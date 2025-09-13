بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سود در هفته سوم شهریور ماه به حساب یک میلیون و ۸۰۰ هزار سهامدار از طریق اطلاعات سامانه سجام واریز شد که نسبت به هفته قبل با رشد ۵ برابری مواجه بودیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: در هفته سوم شهریور ماه ۱۴۰۴، با تلاش‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مبلغی بالغ بر 4 هزار و 204 میلیارد تومان سود جاری، سنواتی و حق تقدم به حساب یک میلیون و 816 هزار و 289 نفر از سهامداران شرکت‌های بورسی و فرابورسی واریز شد. این پرداخت‌ها که از طریق اطلاعات دقیق سامانه هوشمند سجام صورت گرفت، شامل تسویه حساب‌های مربوط به 22 ناشر مختلف بود که گامی دیگر در مسیر تحول دیجیتال و افزایش شفافیت در بازار سرمایه محسوب می‌شود.

پرداخت سود به صورت متمرکز از طریق سامانه سجام، طی هفته‌های متوالی به یک رویه پایدار تبدیل شده است و کارایی این سامانه را در تسریع فرآیندهای مالی نشان می‌دهد. این مکانیزم نوین، فرآیندهای طولانی و پیچیده گذشته را حذف کرده و امکان دسترسی سریع و آسان سهامداران به سودهای خود را فراهم می‌آورد. تداوم این روند، اطمینان و اعتماد سرمایه‌گذاران را به شفافیت و عملکرد بازار سرمایه افزایش داده و نقش مؤثری در پویایی هر چه بیشتر این بازار ایفا می‌کند.

واریز سود جاری 19 شرکت

این گزارش می‌افزاید: در هفته سوم شهریور ماه امسال، 19 شرکت سود جاری یک میلیون و 809 هزار و 658 سهامدار که شامل 4 هزار و 174 میلیارد و 7 میلیون تومان می‌شود را به حساب بانکی آنها واریز شد.

واریز سود سنواتی و حق تقدم 3 ناشر

گفتنی است: در این بازه زمانی، 3 ناشر سود سنواتی 6 هزار و 631 سهامدار که شامل 30 میلیارد و 149 میلیون تومان می‌شود را توسط سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت کردند.

رشد 5 برابری واریز سود هفتگی

پیش از این، در هفته دوم شهریورماه ۱۴۰۴ نیز بیش از ۷۴۴ میلیارد تومان سود به حساب حدود یک میلیون و ۲۹۴ هزار سهامدار واریز شده بود. مقایسه این دو دوره نشان می‌دهد حجم سود پرداختی در هفته سوم بیش از ۵ برابر رشد داشته و دامنه گسترده‌تری از سهامداران را دربر گرفته و این روند صعودی، که از ابتدای تابستان شتاب گرفته، حاکی از بهبود نقدینگی و افزایش مشارکت ناشران در پرداخت‌های به‌موقع است و می‌تواند الگویی برای فصل‌های آتی باشد.

دروازه ورود به شفافیت و عدالت

آمار منتشرشده از سوی سپرده‌گذاری مرکزی، به روشنی از دو نکته کلیدی حکایت دارد. از یک سو، حجم بالای سهامدارانی که سود خود را از طریق سجام دریافت کرده‌اند (بیش از 1.8 میلیون نفر) نشان از فراگیری و موفقیت این سامانه در تسهیل فرآیندهای مالی برای عموم مردم دارد. این رقم تأیید می‌کند که سجام به یک ابزار ملی برای برقراری عدالت در پرداخت سود در حوزه بازار سرمایه تبدیل شده است.

از سویی دیگر، مقایسه مبالغ و تعداد شرکت‌های پرداخت‌کننده سود جاری (4174 میلیارد تومان توسط 19 شرکت) با سود سنواتی (30 میلیارد تومان توسط 3 شرکت) نشان می‌دهد که اغلب شرکت‌ها به تعهدات خود در قبال پرداخت سود در موعد مقرر عمل کرده‌اند. این امر به پویایی و سلامت بازار سرمایه کمک شایانی می‌کند و نقش سجام را در جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران، به خصوص سهامداران خرد، پررنگ‌تر می‌سازد.