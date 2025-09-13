به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ غلامحسین آزاد فرماندار خوی در این مراسم با ارائه گزارشی از اقدامات دولت در حوزه‌های عمرانی، آموزشی، بهداشتی و زیرساختی بخش صفاییه گفت همدلی و وحدت مردم شیعه و سنی این منطقه، پشتوانه‌ای ارزشمند برای رشد و شکوفایی صفاییه است و دولت نیز با تکیه بر همین سرمایه اجتماعی، برنامه‌های توسعه‌ای خود را دنبال می‌کند.

وی افزود : حضور کاروان خدمت فرصتی است تا مدیران دستگاه‌های اجرایی از نزدیک در جریان مطالبات مردم قرار گیرند و برای حل مشکلات راهکار‌های عملی ارائه دهند.

ماموستا یحیوی امام جماعت منطقه نیز در سخنانی با تبریک هفته وحدت، اتحاد شیعه و سنی را میراث ماندگار پیامبر اکرم (ص) دانست و تأکید کرد : وحدت اسلامی، عامل اقتدار امت مسلمان و زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت جامعه است.

در حاشیه این برنامه، مدیران شهرستانی ضمن بازدید از طرح‌های عمرانی و خدماتی، در جمع مردم حضور یافتند و به مسائل و درخواست‌های آنان پاسخ دادند.