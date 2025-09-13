به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ با امضای وزیر آموزش و پرورش اساسنامه مدرسه مجازی؛ مصوب جلسه ۱۰۵۸ شورای عالی آموزش و پرورش ابلاغ شد.

گفتنی است؛ به استناد بند‌های ۴و ۷ راهبرد کلان هدف‌های عملیاتی ۵ و ۱۷ و راهکار‌های ۳-۵و ۲-۱۷ و ۴-۱۷ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در اجرای مصوبه جلسه ۱۰۲۵ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ موضوع ماده واحده ایجاد مدرسه مجازی و به منظور نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت با بهره مندی هوشمندانه از فناوری‌های نوین مبتنی بر نظام معیار اسلامی با تأکید بر اصل اولویت آموزش‌های حضوری در مدارس اساسنامه مدرسه مجازی به تصویب رسیده است.