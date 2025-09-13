به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بخشدار بخش موگرمون با بیان اینکه آتش‌سوزی کوه سفید لنده از ساعت۱۱ روز پنجشنبه ۲۰شهریور در منطقه "کوه سفید" آغاز و عملیات مهار از ساعت ۱۲همان روز در شرایط سخت اقلیمی و وزش باد شدید آغاز شد،گفت:سخت‌گذر بودن منطقه، وزش بادهای شدید، پوشش گیاهی فراوان و شیب تند ارتفاعات، مهار آتش را با چالش‌های جدی مواجه کرد.

عادل مرادی افزود:صبح روز جمعه ۲۱شهریور بالگرد اورژانس یاسوج به کمک نیروهای امداد رسان آمد و با سه سورتی پرواز امدادگران به محل آتش سوزی اعزام شدند .

بخشدار موگرمون گفت :هم‌اکنون تیم های منابع طبیعی در منطقه برای پایش میدانی و رصد شرایط حضور دارند و تا فردا نیز یک تیم دیگر برای تقویت پوشش نظارتی به محل اعزام خواهد شد تا از بروز مجدد حریق احتمالی جلوگیری شود.

وی افزود: در عملیات مهار این آتش‌سوزی بیش از ۶۰ نفر از نیروهای منابع طبیعی ،نیروهای مردمی و طبیعت دوست و نیروهای هلال احمر،تیم کوهنوردی، و اهالی بومی منطقه حضور داشتند.

بخشدار موگرمون اضافه کرد: علت و وسعت آتش سوزی این منطقه پس از بررسی های کارشناسی اعلام می شود.