خرس قهوه‌ای ماده ۸ ساله که در منطقه جنگلی هفت‌خال کیاسر به‌دلیل جراحت ناشی از تیراندازی به مرکز درمانی حیات‌وحش سمسکنده منتقل شده بود تلف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس اعلام روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران؛ خرس قهوه‌ای ماده ۸ ساله که در منطقه جنگلی هفت‌خال کیاسر به‌دلیل جراحت ناشی از تیراندازی کشف و به مرکز درمانی حیات‌وحش سمسکنده منتقل شده بود، با وجود اقدامات درمانی انجام‌شده، امروز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ تلف شد.

دکتر بهرنگ اکرامی، دامپزشک معتمد اداره‌کل محیط زیست مازندران در این‌باره گفت: «این خرس بر اثر عفونت حاد ناشی از جراحات تیراندازی دچار ضعف شدید بود و با وجود مراقبت‌های تخصصی و درمان‌های دامپزشکی، متأسفانه به‌دلیل وخامت شرایط جسمانی تلف شد.»

سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران نیز با ابراز تأسف از وقوع این حادثه اظهار داشت: «پیگیری‌های قانونی برای شناسایی عامل یا عوامل این اقدام غیرقانونی در دستور کار قرار دارد و با همکاری دستگاه‌های قضایی و انتظامی برخورد لازم صورت خواهد گرفت.»

علیرضا ابراهیمی تأکید کرد: خرس قهوه‌ای از گونه‌های شاخص و در معرض تهدید در جنگل‌های هیرکانی است و حفاظت از آن نیازمند مشارکت جوامع محلی، همکاری نهاد‌های اجرایی و فرهنگ‌سازی عمومی در جهت همزیستی با حیات‌وحش است.