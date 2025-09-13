فرمانده انتظامی شهرستان عباس‌آباد از توقیف ۱۵ خودرو و ۱۰ موتورسیکلت به دلیل رانندگی پرخطر، حرکات نمایشی و ایجاد آلودگی صوتی در دوردورهای شبانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ قاسم عزیزی گفت: ماموران پس از دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر اقدام حرکات نمایشی، مخاطره آمیز و حادثه ساز، دوردور کردن کردن شبانه، بی انضباطی ترافیکی و ایجاد آلودگی صوتی توسط خودرو‌های سواری و موتور سیکلت، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس راهور و انتظامی با هماهنگی قضایی موفق شدند هر ۱۱ خودرو و ۱۴ موتور سیکلت را توقیف و جهت عبرت رانندگان متخلف در معرض عموم قرار دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد تصریح کرد: علاوه بر اعمال قانون برابر کد تخلفات راهنمایی و رانندگی، نمره منفی در سابقه گواهینامه رانندگان متخلف ثبت و همچنین پرونده‌ای تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

سرهنگ عزیزی با بیان اینکه هیجان کاذب جوانان در بعضی از موارد باعث ایجاد خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی می‌شود از شهروندان خواست: هرگونه تخلف راهنمایی و رانندگی را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.