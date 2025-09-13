اسامی محرومان جام حذفی فوتبال اعلام شد
اسامی محرومان جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور یادواره آزادسازی خرمشهر اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، با توجه به آغاز مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور (یادواره آزادسازی خرمشهر) فهرست محرومیتهای باقیمانده از رقابتهای فصل گذشته این جام به شرح زیر اعلام شد:
هادی مهدوی کیا (کیا تهران) - حمید الهای (کیا تهران) - امیرحسین جعفری (خوشه طلایی) - محمد طاها محمدی (اتحاد کیش) - یاسر قاسمی (طلایی پوشان اراک) - حمید کرمی آل متین (نخل بم) - رضا کرمی آل متین (نخل بم) - سعید اخباری (چادرملو اردکان) - فرشید پاداش (شهرداری آستارا) - روح اله اصغری (آلومینیوم اراک) - مجید محافظت کار (آلومینیوم اراک) - حسین عبدی (آلومینیوم اراک) - امیر عباسلو (فرد البرز) - هادی حق جو (عقاب تهران) - فرهاد لیموچی (عقاب تهران) - حمیدرضا محمودآبادی (عقاب تهران) - امین کاظمی (استقلال زیدون) - علی رحیمی (کشت و صنعت پادیاب) - رحیم آلبوغبیش (پالایش نفت بندرعباس) - مهدی داغر (بعثت کرمانشاه) - امید عالیشاه (پرسپولیس) - وحدت حنانوف (سپاهان اصفهان) - محمدرضا ربیعی (شهرداری نوشهر) - احمدرضا مولایی (شهرداری نوشهر) - ارسطو محمدی (شهرداری نوشهر)
یادآور میشود؛ طبق قوانین، مسئولیت اعمال محرومیتهای اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاهها خاصه در خصوص بازیکنانی که در فصل گذشته بازیکن باشگاه نبوده و از تیم دیگری به خدمت گرفته شدهاند، به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شدهاند، استفاده نکنند.
سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاهها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگیهای بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاههای شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.