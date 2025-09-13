شاخص کل بورس روز شنبه با رشد یک هزار و ۲۹۶ واحدی به ارتفاع ۲،۶۳۰،۴۷۹ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هم وزن نیز با رشد یک هزار و ۳۰ واحدی، سطح ۷۹۳ هزار و ۶۹۰ واحد را تجربه کرد.

همچنین ارزش معاملات بازار بورس در پایان امروز به ۹ هزار و ۷۸۳ میلیارد تومان رسید.

تعداد نماد‌های مثبت ۳۶۷ نماد معادل حدود نیمی از بازار بود.

در معاملات روز جاری شاهد خروج ۱۳۲ میلیارد تومان پول حقیقی از معاملات خرد بودیم.

همچنین بیشترین خروج پول افراد حقیقی از صندوق‌های سهامی اتفاق افتاد.

"شپنا" با ۱۵۱۵ واحد بیشترین تاثیر مثبت را را بر شاخص کل داشت.