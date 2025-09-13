به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛سرهنگ حسین بساطی جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا وارز و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان با اشراف اطلاعاتی و رصد هوشمندانه موفق شدند ۳ محموله بزرگ کالای قاچاق را در محور‌های مواصلاتی استان توقیف کنند.

وی ادامه داد: در بازرسی از ۳ دستگاه کامیون مقادیر زیادی انواع لوازم التحریر، لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود کشفشد.