مجید توکلی با اشاره به اولویت ارزیابی دقیق خسارات افزود: پس از بررسی سلامت درختان، آسیب به بافت زایا (کامبیوم)، عمق سوختگی ریشهها و اثر آتش بر خاک، شواهد اولیه نشان داد در این آتش سوزی، تخریب گسترده بافت کامبیوم و نابودی کامل درختان رخ نداده که با اجرای اقدامات احیایی، پوشش گیاهی منطقه بهتدریج بازسازی می شود.
وی بیان کرد: درختان بلوط و سایر گونههای بومی بسته به سن، ضخامت پوست و نوع گونه واکنشهای متفاوتی به آتش نشان دادهاند،که برای احیاء باید راهکارهای علمی متناسب با شرایط هر رویشگاه طراحی شود.
عضو هیئت علمی بخش تحقیقات جنگلها و مراتع استان به نقش عوامل بیرونی در مهار آتش اشاره کرد و گفت: همکاری سریع و هماهنگ دستگاههای مسئول، حضور مردم محلی و گروههای زیستمحیطی و شرایط توپوگرافی و سنگلاخی منطقه، باعث شد آتشسوزی در کوتاهترین زمان کنترل شود.
سفیدکوه، با بیش از ۲۷۲ گونه گیاهی و ۱۳۸ گونه جانوری، یکی از ذخایر ارزشمند طبیعی کشور محسوب میشود و حفاظت از آن، وظیفهای ملی است.