به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: پنجمین نمایشگاه بین‌المللی عکس حسینی به مناسبت ماه محرم و با شعار «لنز مستند، وفاداری حسینی» در کشور عراق برگزار شد که مریم آل‌مومن به مقام نخست این رویداد دست یافت.

بهمن خدابخشی افزود: مرین آل‌مومن در این جشنواره با تک عکسی از روضه‌های خانگی که در ماه محرم و صفر در برخی از منازل مردم این استان برگزار می‌شود، شرکت کرده بود.

به گفته وی:مریم آل‌مومن کارشناس امور بانوان اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری است که تاکنون در برخی از رویداد‌های ملی و جشنواره‌های بین‌المللی موفق به کسب رتبه‌های برتر شده است.