به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهردار دولت آباد گفت: هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی مهمترین محصول این شهر یعنی انگور عسگری و بدون هسته و شیرین این شهر است.

محمد حسن یاری افزود: در کنار این جشنواره نمایشگاه‌های صنایع دستی، سوغات و محصولات و فراوری‌های انگور دایر شده که شرکت کنندگان بتوانند به خوبی از این ظرفیت استفاده کنند.

وی گفت: جشنواره‌های بومی و محلی علاوه بر شناساندن ظرفیت‌های هر محل به شمار می‌رود فرصتی برای معرفی و جذب گردشگر را فراهم می‌کند.