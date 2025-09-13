پخش زنده
امروز: -
دومین جشنواره انگور شهر دولت آباد برخوار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهردار دولت آباد گفت: هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی مهمترین محصول این شهر یعنی انگور عسگری و بدون هسته و شیرین این شهر است.
محمد حسن یاری افزود: در کنار این جشنواره نمایشگاههای صنایع دستی، سوغات و محصولات و فراوریهای انگور دایر شده که شرکت کنندگان بتوانند به خوبی از این ظرفیت استفاده کنند.
وی گفت: جشنوارههای بومی و محلی علاوه بر شناساندن ظرفیتهای هر محل به شمار میرود فرصتی برای معرفی و جذب گردشگر را فراهم میکند.