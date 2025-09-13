در راستای ارتقاء ایمنی و کاهش حوادث در محور‌های روستایی، از ابتدای سال تاکنون آموزش‌های ترافیکی در ۱۳ مدرسه حاشیه راه‌ها و همچنین ۲۱ مسجد و خانه بهداشت روستایی در استان همدان اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان گفت: آموزش به دانش‌آموزان، راکبان موتورسیکلت و رانندگان ماشین‌های کشاورزی می‌تواند نقش مهمی در کاهش تصادفات جاده‌ای ایفا کند.

محمد سرگزی، همچنین از آشکارسازی ۵ هزار و ۹۸۶ دستگاه وسیله نقلیه در پنج ماهه نخست امسال خبر داد و افزود: این طرح با هدف ارتقای ایمنی تردد وسایل فاقد تجهیزات روشنایی، به ویژه ماشین‌های کشاورزی، اجرا شده است.

او تصریح کرد: آشکارسازی این وسایل با نصب علائم هشداردهنده و تجهیزات نورپردازی مناسب، نقش بسزایی در کاهش خطرات ناشی از تردد در ساعات شب دارد.

معاون حمل‌ونقل راهداری استان همدان بر لزوم استمرار آموزش‌های ترافیکی و ترویج فرهنگ ایمنی در جامعه تأکید کرد و گفت: اجرای این برنامه‌ها در کنار سایر اقدامات نظارتی و بازدارنده می‌تواند به شکل مؤثری از بروز حوادث جاده‌ای جلوگیری کند.