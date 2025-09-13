پخش زنده
در فرایندی علمی در کلانشهر اصفهان ضایعات فولاد سازی فرآوری و به آسفالت تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛مدیر فرآوری ضایعات فرایندی مجتمع فولاد مبارکه با بیان اینکه این فناوری مشکل چند دههای فولاد یعنی انبار کوهی از سرباره را برطرف کرده گفت:
تولید سرباره در صنایع فولاد سازی امری اجتناب ناپذیر است، چون به ازای تولید هر ۲۵ درصد فولاد، سرباره یا همان ضایعات هم تولید میشود.
مجید دادجو افزود: حالا با مطالعات و تحقیقات دقیق با همراهی شهرداری اصفهان
این سرباره در فرایندی علمی تبدیل به آسفالت و در حلقه چهارمترافیکی شهر اصفهان عملیاتی شده است.
برپایه تحقیقات انجمن سرباره اروپا ۶۴ درصد سربارهها قابلیت استفاده در جاده سازی دارد.
آسفالتهای قدیمی زود فرسایش پیدا میکند که همین منجر به سر خوردن خودروها هنگام ترمز میشود که تولید آسفالت از سرباره این مشکلات را ندارد
البته آنطور که معاون عمرانی شهرداری اصفهان میگوید نیاز است انتقال سرباره از فولاد به شهرداری سرعت بیشتری بگیرد.
اصغر کشاورز راد افزود: عمیقتر شدن همکاریهای دو طرف باعث میشود سربارهها درعرصههای دیگر شهر سازی هم استفاده شود.