خانه کتاب و ادبیات ایران با هزار عنوان کتاب، به نمایندگی از صنعت نشر ایران در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از صنعت نشر جمهوری اسلامی ایران در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد حضور دارد و در این نمایشگاه هزار عنوان کتاب را به زبان عربی عرضه کرده است که ۲۰۰ عنوان کتاب کودک، از جمله کتاب‌های عرضه‌شده در غرفه خانه کتاب و ادبیات ایران است.

به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص)، میز ویژه‌ای با صد عنوان کتاب به آثار مرتبط با حضرت رسول اختصاص یافته و در میز ویژه دیگری دستاورد‌های صنعت چاپ ایران در زمینه انتشار کلام‌الله مجید ارائه شده است.

۳۰۰ عنوان کتب فقهی و علوم حوزوی، ۷۰ عنوان کتاب در موضوع اخلاق و ۲۰ عنوان کتاب درباره محور مقاومت و شهید حاج قاسم سلیمانی از دیگر آثار ارائه شده در غرفه خانه کتاب و ادبیات ایران است.

مجید رستگار؛ هنرمند خوشنویس شیرازی که تیم ایرانی مستقر در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد را همراهی می‌کند، و روزانه به کار خوشنویسی پرداخته و مخاطبان عراقی را با جریان‌های معاصر این هنر در ایران آشنا می‌سازد.

برپایی نمایشگاهی از ۲۰ عنوان تابلو نقاشی‌خط با محتوای صفات درج‌شده از پیامبر مکرم اسلام (ص) در کلام‌الله مجید، از دیگر برنامه‌های غرفه خانه کتاب و ادبیات ایران است.

بیست‌وششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد از صبح چهارشنبه ۱۹ شهریور (۱۰ سپتامبر) با حضور نخست‌وزیر عراق؛ محمد شیاع صبار حاتم السودانی فعالیت خود را آغاز کرد.

مهدی محسنی؛ معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران که در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد به‌عنوان مسئول غرفه ایران حضور دارد، در موضوع «تعامل و همکاری‌های دو ملت ایران و عراق در توسعه خوشنویسی و کتابت قرآن کریم» به زبان عربی سخنرانی کرد و به ذکر احوال و آثار دو هنرمند خوشنویس ایرانی در بغداد در قرون چهارم و پنجم هجری یعنی ابن مقله و ابن بواب پرداخت.

او همچنین در این روز در محل غرفه خانه کتاب و ادبیات ایران با مسئولان فرهنگی عتبه علوی، معاون وزیر فرهنگ عراق و رئیس اتحادیه ناشران عراق که مدیریت این نمایشگاه را نیز بر عهده دارد، در زمینۀ همکاری‌های مشترک دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

معاون وزیر فرهنگ عراق در دیدار با محسنی بر توسعه منابع عربی با موضوع ایران‌شناسی در عراق تأکید و از خانه کتاب و ادبیات ایران برای این منظور درخواست همکاری کرد و گفت: عراقی‌ها به تاریخ ایران علاقه‌مند هستند، اما در عراق منابع عربی چندانی در این موضوع وجود ندارد.

در روز سوم نیز معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران با مدیر روابط عمومی مسجد جامع کوفه دیدار و گفت‌و‌گو کرد. این مسجد فعالیت‌های فرهنگی گسترده‌ای دارد و گنجینه نسخ خطی کتابخانه‌اش منحصر‌به‌فرد‌ است. مدیر روابط عمومی مسجد جامع کوفه در این دیدار ابراز امیدواری کرد تا این مسجد به‌عنوان دریچه‌ای برای معرفی آثار ادبی، دینی و مذهبی ایرانی به ملت عراق با خانه کتاب و ادبیات ایران به همکاری بپردازد.