به مناسبت روز ملی سینما، تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان سینمایی با هدف توسعه زیرساخت‌های سینمایی، تقویت تولید آثار باکیفیت و رونق فعالیت‌های فرهنگی و هنری در مناطق آزاد به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این تفاهم‌نامه صبح امروز در مراسمی با حضور مهدی مزینانی، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و رائد فریدزاده، معاون وزیر فرهنگ و رئیس سازمان سینمایی، سمعی و بصری منعقد شد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های سینمایی، فصل تازه‌ای از برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای ملی و بین‌المللی در مناطق آزاد آغاز خواهد شد و شوراهای تخصصی سینما در این مناطق تشکیل می‌شود.

مهدی مزینانی در این آیین هدف از انعقاد تفاهم‌نامه را توسعه برندینگ مناطق آزاد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی برای گسترش خدمات و تولیدات فرهنگی دانست و افزود: نسبت به این تفاهم‌نامه و برنامه‌های پیش‌رو خوش‌بین هستم، با سیاست‌های جناب آقای فریدزاده شاهد تحولات مثبتی در عرصه سینما و فرهنگ در مناطق آزاد خواهیم بود.

معاون وزیر فرهنگ و رئیس سازمان سینمایی نیز با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد به‌ویژه در حوزه دیپلماسی دریامحور دارای توانمندی‌های قابل‌توجهی هستند و سازمان سینمایی می‌تواند به عنوان ابزاری مهم در معرفی و شناسایی این ظرفیت‌ها ایفای نقش کند.

فریدزاده افزود: بهره‌گیری از مسئولیت اجتماعی و ظرفیت‌های متنوع مناطق آزاد، زمینه رونق هرچه بیشتر فعالیت‌های فرهنگی و هنری را فراهم خواهد کرد.

گفتنی است این تفاهم‌نامه در ۷ ماده تنظیم و با حضور مدیران فرهنگی، هنری و اجتماعی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیران سازمان سینمایی به امضای طرفین رسید.