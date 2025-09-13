به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین نجفی گفت: در ادامه مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران پلیس امنیت اقتصادی همدان زمان پایش خودرو‌های عبوری، به دو دستگاه کامیون سوخت رسان مشکوک و آنها را متوقف کردند.

او تصریح کرد: با بررسی اسناد و مدارک موجود مشخص شد که سوخت درون مخزن تانکر‌ها فاقد مجوز قانونی بوده و در بازرسی از آنها ۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان همدان، ارزش محموله‌های قاچاق را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی افزون بر ۱۰ میلیارد ریال عنوان و گفت: در این زمینه با تشکیل پرونده دو نفر دستگیر که برای گذراندن مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سردار نجفی افزود: مبارزه با قاچاق سوخت در دستور کار پلیس قرار دارد و از شهروندان درخواست می‌شود که به منظور مشارکت در این امر هر گونه اخبار و اطلاعات از فعالیت قاچاقچیان را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ به پلیس اطلاع دهند.