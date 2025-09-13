سارقان ارز‌های خارجی پس از انجام سرقت در مشهد، در تربت‌حیدریه شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی تربت‌حیدریه گفت: در پی اعلام سرقت کیف حاوی پول از یک تبعه خارجی در پایانه مسافری مشهد و فرار متهمان به سمت تربت‌حیدریه، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ حمیدرضا خوشخو افزود: ماموران انتظامی با اجرای طرح مهار در ایستگاه بازرسی کامه تربت حیدریه، اتوبوس مورد نظر را متوقف و ضمن هماهنگی با مقام قضایی، سه متهم را شناسایی و دستگیر کردند.

وی اضافه کرد: ماموران از این سه متهم به کیف قاپی، ۴۰۰ دلار و ۲۸۹ هزار و ۵۰۰ دینار کشف کردند و کیف پول نیز تحویل مالباخته شد.