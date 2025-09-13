به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احسان بالاکتفی در نشست خبری با اصحاب رسانه از برگزاری مانور تمام عیار استانی در شهرستان بافق خبر داد و گفت: این مانور با مشارکت ۴۶ دستگاه اجرایی، نظامی، خدماتی و امدادی برگزار می‌شود و هدف اصلی آن سنجش میزان آمادگی، هماهنگی و شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاه‌های استان در مواجهه با حوادث است.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری مانور‌های بحران افزود: مانور زلزله تمام عیار استانی در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری (۲۴ و ۲۵ شهریور) با فرض وقوع زلزله ۵.۸ ریشتری در روستای مبارکه شهرستان بافق و تأثیرگذاری آن بر سه شهرستان و ۶۸ روستا طراحی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان اظهار داشت: در سناریوی این مانور، ۵۳ فوتی و بیش از ۶۰۰ مصدوم فرضی پیش‌بینی شده و قطع برق، گاز، مخابرات و تخریب زیرساخت‌های حیاتی شبیه‌سازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مانور با حضور نزدیک به هزار نیروی عملیاتی و ۶۰۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین برگزار می‌شود، ادامه داد: بر اساس قانون مدیریت بحران کشور، همه دستگاه‌ها بدون استثنا موظف به مشارکت در چنین مانور‌هایی هستند تا ضمن سنجش میزان آمادگی لجستیکی و عملیاتی، هماهنگی بین بخشی نیز تمرین شود.

بالاکتفی با تأکید بر نقش ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان گفت: رئیس این ستاد استاندار یزد است و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها پس از برگزاری مانور اعلام خواهد شد تا نقاط ضعف برای ارتقای آمادگی اصلاح شود.

وی با اشاره به جایگاه یزد به عنوان استان معین چند استان همجوار تصریح کرد: در این رزمایش، استان‌های معین شامل کرمان، هرمزگان، سیستان‌وبلوچستان، فارس، اصفهان، خراسان جنوبی و منطقه ۱۵ تهران نیز مشارکت دارند و حضور مدیران کشوری سازمان مدیریت بحران کشور، این مانور را به سطح ملی نزدیک می‌کند.

مدیرکل مدیریت بحران با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی عمومی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از نگرانی مردم، پیامک هشدار و اطلاع‌رسانی رسانه‌ای هم‌زمان با برگزاری مانور انجام می‌شود تا شهروندان بدانند این آژیر‌ها و تردد خودرو‌های امدادی ناشی از مانور است.