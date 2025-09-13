به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار شهرستان سردشت در چهارمین جشنواره انگور سیاه سردشت که از ۱۸ تا ۲۱ شهریورماه در شهر نلاس این شهرستان برگزار شد گفت: هدف از برگزاری جشنواره معرفی انگور سیاه به‌عنوان یک محصول ارگانیک، بازاریابی و فروش، شناساندن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سردشت، معرفی خواص درمانی و غذایی انگور سیاه، تقویت تشکل‌ها و تعاونی‌های مرتبط با تاک‌داری و همچنین معرفی سردشت به‌عنوان قطب انگور دیم کشور و جذب گردشگر است.

ریباز میرزایی افزود: امسال در سطح پنج‌هزار هکتار از اراضی سردشت انگور سیاه کشت شده که پیش‌بینی می‌شود بیش از ۳۰ هزار تن محصول برداشت شود.

او تصریح کرد: بیش از هفت‌هزار نفر در این شهرستان در زمینه باغداری و تولید انگور سیاه فعالیت دارند و تولید سالانه این محصول بین ۳۵ تا ۴۰ هزار تن برآورد می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سردشت هم در این جشنواره گفت: برداشت انگور سیاه ارگانیک سردشت همه‌ساله از نیمه دوم شهریور آغاز و تا اواخر مهر ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۳۰ هزار تن محصول از باغات پنج‌هزار هکتاری این شهرستان برداشت شود.

احمد علی‌پور با بیان اینکه انگور سیاه سردشت هشت رقم مختلف دارد، اظهار کرد: از جمله مهم‌ترین ارقام آن می‌توان به طایفی، سه‌رقوله، مام برایم و انگوت اشاره کرد.

او انگور سیاه را مهم‌ترین محصول کشاورزی سردشت دانست و افزود: رونق بازار این محصول نقش مهمی در معیشت مرزنشینان و همچنین جلوگیری از ایجاد شغل‌های کاذب دارد.

در این جشنواره علاوه بر غرفه‌های عرضه انگور، غرفه عرضه سایر محصولات باغی از جمله انار، انجیر و گلابی وحشی و همچنین سماق، عسل، گیاهان دارویی، صنایع‌دستی، فرآورده‌های انگور سیاه مانند باسلوخ، دوشاب، میوژ، گوزمه، حلواشکری، ترشی انگور نیز دایر بود

انگور سیاه سردشت که به انگور «ره‌شه» معروف است، به علت استفاده نکردن از کود و سموم، محصولی تمام ارگانیک محسوب می‌شود و از شهرت فراوانی برخوردار است.

