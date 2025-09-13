خانه کتاب و ادبیات ایران پویش «ایرانم» را در دو بخش «کتاب‌خوانی» و «خلق آثار ادبی» برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،خانه کتاب و ادبیات ایران با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد با هدف پاسداشت حماسه‌آفرینی و جان‌فشانی سربازان میهن و انسجام ملی پویش ملی «ایرانم» را برگزار می‌کند.

این پویش در دو بخش اصلی «کتاب‌خوانی» و «خلق آثار ادبی (شعر، داستان کوتاه، دل‌نوشته)» با محوریت ایران (حماسه، شجاعت و میهن‌دوستی) و در گروه‌های سنی کودک (زیر ۱۲ سال)، نوجوان (۱۲ تا ۱۸ سال) و بزرگسال (بالای ۱۸ سال) برگزار می‌شود.

متقاضیان شرکت در بخش کتاب‌خوانی پویش می‌توانند کتاب‌های مرتبط با موضوع ایران، فرهنگ، تاریخ و حماسه‌ یا هویت ملی و ایرانی را انتخاب و مطالعه کنند. سپس برداشت خود را همراه با معرفی کتاب موردنظر در قالب فیلم ارسال کنند. در بخش دیگر این پویش که به خلق آثار ادبی اختصاص دارد، علاقه‌مندان می‌توانند آثار مکتوب خود را در قالب شعر، داستان کوتاه یا دل‌نوشته در موضوعات پیش‌گفته ارسال کنند.

شرایط ویژه ارسال آثار در بخش کتابخوانی:

معرفی کتاب در قالب فیلم کوتاه با حجم کمتر از ۵۰ مگا بایت با حداکثر زمان برای هر فایل ویدئویی ۱۲۰ ثانیه

- ضبط تصاویر به صورت افقی و از فاصله مناسب

- توجه به وضوح صدا، تصویر و نور محیط

- حضور شرکت کننده در تصویر

شرایط ارسال در بخش خلق آثار ادبی:

-تهیه و ارسال آثار در قالب فایل word با حجم حداکثر ۴۰۰ کلمه

-خودداری از ارسال آثار دیگران

نکات دیگر:

-لازم است هر شرکت کننده در ابتدای فایل تصویری و متنی خود را معرفی کند.

- ارسال یک تا سه اثر در این پویش امکان پذیر است.

- آثار ارسالی حسب تشخیص کارگروه و در صورت دارابودن شرایط لازم در وب‌سایت رسمی پویش و شبکه‌های اجتماعی به نام صاحب اثر منتشر خواهند شد.

علاقه‌مندان به شرکت در این پویش تا پانزدهم مهر (۱۴۰۴) فرصت دارند تا آثار خود را در نشانی khanesh.ketab.ir بارگذاری کنند. آیین پایانی این رویداد و معرفی برگزیدگان در سی‌وسومین دوره هفته کتاب برگزار می‌شود.