به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ آرش بخشایی‌مطلق، فرمانده انتظامی اقلید، گفت: با افزایش سرقت محصولات باغی در شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند سه سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کنند. متهمان در بازجویی اولیه به دو فقره سرقت محصولات باغی اقرار کردند.

فرمانده انتظامی اقلید ادامه داد: در بازرسی مخفیگاه سارقان، ۱۰۰ کیلوگرم گردو مسروقه کشف شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.