مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی گفت: با طرح پویش ده درصدی کاهش مصرف انرژی تلاش میکنیم با ایجاد فرهنگ مصرف؛ از مواهب انرژی بیشتر در بخش تولید استفاده کنیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، حسن عباس زاده در مراسم قرعه کشی پویش کاهش ده درصدی مصرف انرژی گفت:کشور ما جز کشورهایی است که اگرچه منابع گازی زیادی دارد از طرفی بدلیل انباشت تصمیمات نادرست اکنون در وضعیت ناترازی انرژی قرار گرفتیم.
وی بیان کرد در فصل سرد مصرف گاز در بخشهای خانگی بشدت افزایش دارد و همین موضوع باعث کاهش گاز صنایع در فصل سرد سال میشود و آنچه مسلم است بخش مصرف بشدت غیر بهینه است .
معاون وزیر نفت گفت: گرانترین گاز به صنعت پتروشیمی تخصیص داده میشود و بیشترین ارزش آفرینی در گاز هم در این صنعت صورت میگیرد و لذا باید زنجیره را تامین کنیم تا ارزش آفرینی بیشتری داشته باشیم.
وی بیان کرد: سال گذشته با کمک دو شرکت پتروشیمی، پویش کاهش ده درصدی مصرف انرژی آغاز شد و باعث شد تا اقدامات و مسئولیتهای اجتماعی مناسبی صورت گرفت.
عباس زاده افزود: امیدوارم از طریق این پویش، علاوه بر تامین گاز صنایع پتروشیمی باعث فرهنگ سازی برای استفادهی بهینه مصرف انرژی هم شود