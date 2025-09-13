به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، حسن عباس زاده در مراسم قرعه کشی پویش کاهش ده درصدی مصرف انرژی گفت:کشور ما جز کشور‌هایی است که اگرچه منابع گازی زیادی دارد از طرفی بدلیل انباشت تصمیمات نادرست اکنون در وضعیت ناترازی انرژی قرار گرفتیم.

‎وی بیان کرد در فصل سرد مصرف گاز در بخش‌های خانگی ‎بشدت افزایش دارد و همین موضوع باعث کاهش گاز صنایع در فصل سرد سال می‌شود و آنچه مسلم است بخش مصرف بشدت غیر بهینه است .

معاون وزیر نفت گفت: گرانترین گاز به صنعت پتروشیمی تخصیص داده می‌شود و بیشترین ارزش آفرینی در گاز هم در این صنعت صورت می‌گیرد و لذا باید زنجیره را تامین کنیم‌ تا ارزش آفرینی بیشتری داشته باشیم.

وی بیان کرد: سال گذشته با کمک دو شرکت پتروشیمی، پویش کاهش ده درصدی مصرف انرژی آغاز شد و باعث شد تا اقدامات و مسئولیت‌های اجتماعی مناسبی صورت گرفت.

عباس زاده افزود: امیدوارم از طریق این پویش، علاوه بر تامین گاز صنایع پتروشیمی باعث فرهنگ سازی برای استفاده‌ی بهینه مصرف انرژی هم شود