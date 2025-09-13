رئیس عقیدتی سیاسی فراجا گفت: امروز نیرو‌های انتظامی در دل مردم جای دارند و مایه آرامش جامعه هستند و این امر نشانه ارزشمندی نظام اسلامی و جایگاه پلیس در این نظام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ حجت الاسلام علی شیرازی امروز در جمع کارکنان انتظامی شهرستان بندرانزلی، بر لزوم الگوگیری از سیره پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) در خدمت به مردم تأکید کرد و گفت: امنیت امروز حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس است و زحمات این نیرو‌های خدوم ارزشمند و قابل تحسین است.

وی با بیان اینکه در روایات آمده است که یک ساعت نگهبانی در راه خدا معادل هفتاد سال عبادت است افزود: امروز نیرو‌های انتظامی در دل مردم جای دارند و مایه آرامش جامعه هستند و این امر نشانه ارزشمندی نظام اسلامی و جایگاه خدمت پلیس در این نظام است.

نماینده ولی فقیه در فراجا با استناد به آیات قرآن کریم و با بیان اینکه خداوند وعده داده است که مؤمنان را از ظلمت به نور هدایت کند، گفت: شما زیر پرچم نظام اسلامی خدمت می‌کنید و همین خدمت، افتخاری است که در پرتو ایمان و توکل به خدا معنا پیدا می‌کند.

حجت الاسلام علی شیرازی همچنین با مرور حوادث انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: وقتی خرمشهر سقوط کرد، کمتر کسی باور داشت که روزی این شهر آزاد شود، اما ایمان و ایستادگی ملت ایران، وعده الهی را محقق ساخت.

وی با بیان اینکه امروز نیز دشمنان جمهوری اسلامی دیر یا زود شکست خواهند خورد، گفت: قدرت امروز جمهوری اسلامی ایران موجب نگرانی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی شده است، اما تجربه نشان داده که این رژیم استکباری ماندگار نیست و سرانجام حق پیروز خواهد شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان این مراسم، ضمن دعا برای عزت و اقتدار نظام اسلامی، سلامتی رهبر معظم انقلاب و توفیق روزافزون کارکنان انتظامی، از فرماندهان و مسئولان بندرانزلی برای برگزاری این مراسم قدردانی کرد.