مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران: با تملک اراضی و اصلاح باند، فرودگاه ساری میزبان نسل جدید هواپیما‌ها خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مازندران، در راستای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی و رفع محدودیت‌های پروازی، استاندار مازندران با همراهی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و سایر مسئولان مربوطه از عملیات بهسازی و بازسازی فرودگاه بین‌المللی شهدای ساری با هدف تسریع در انتخاب پیمانکار و تملک اراضی مورد نیاز برای تطویل باند بازدید کرد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: با تملک اراضی و اصلاح باند، فرودگاه ساری میزبان نسل جدید هواپیما‌ها خواهد بود.

محمد امیرانی تصریح کرد: جلسه‌ای بسیار مفید با حضور استاندار برگزار شد که محور اصلی آن بهسازی باند فرودگاه و تملک اراضی پیرامونی برای توسعه باند بود؛ با حمایت‌های دکتر یونسی، امیدواریم در آینده‌ای نزدیک پیمانکار پروژه پس از تکمیل مطالعات انتخاب و عملیات اجرایی آغاز شود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران افزود: طول فعلی باند فرودگاه ساری محدودیت‌هایی برای برخی از پرواز‌ها ایجاد کرده که با تملک اراضی و اجرای طرح تطویل باند، شاهد افزایش ظرفیت پروازی و ارتقای مدل هواپیما‌های ورودی و خروجی خواهیم بود؛ تحولی که پس از ۱۵ سال انتظار، اکنون با حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی و استانداری مازندران به مرحله اجرا نزدیک شده است.

امیرانی تأکید کرد: این پروژه نه‌تنها زیرساخت‌های هوایی استان را تقویت می‌کند، بلکه خدمت‌رسانی به مردم شریف ساری و استان مازندران را به سطحی بالاتر ارتقا خواهد داد.

استاندار مازندران هم در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های هوایی استان اظهار داشت: فرودگاه بین‌المللی ساری یکی از ظرفیت‌های راهبردی مازندران در حوزه حمل‌ونقل و گردشگری است. سال‌هاست که مردم شریف استان چشم‌انتظار ارتقای این مجموعه هستند و امروز با هم‌افزایی دستگاه‌های ملی و استانی، گام‌های عملی برای تحقق این مطالبه برداشته شده است.

مهدی یونسی رستمی افزود: تملک اراضی و اصلاح باند فرودگاه، نه‌تنها محدودیت‌های پروازی را رفع خواهد کرد، بلکه زمینه‌ساز افزایش پرواز‌های داخلی و بین‌المللی و ارتقای سطح خدمات هوایی در استان خواهد بود. این پروژه، نماد عزم جدی مدیریت استان برای توسعه متوازن و خدمت‌رسانی شایسته به مردم است.