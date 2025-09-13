به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، استاد حوزه علمیه قم در این مراسم با بیان اینکه حوزه علمیه یزد یکی از دوران‌های درخشان خود را می‌گذراند، گفت: اگر برنامه ریزی‌های دقیق برای اعتلای حوزه در یزد صورت گیرد، در آینده جزء حوزه‌هایی است که حرف اول را می‌زند.



آیت الله علیدوست ادامه داد: این حوزه‌های علمیه حاصل تدبیر خداوند بزرگ هستند.



مدیر حوزه علمیه یزد هم با بیان اینکه در حال حاضر حدود هزار طلبه در مدارس علمیه یزد مشغول به تحصیل هستند، تصریح کرد: امسال ۱۲ مدرسه علمیه در استان پذیرای طلاب هستند.



حجت الاسلام حسینی ادامه داد: رسالت حوزه علمیه برونگرایی، عمل گرایی و تبدیل علم به گفتمان زنده در متن جامعه است.



همچنین در این مراسم جمعی از طلاب حوزه علمیه به لباس روحانیت ملبس شدند.