به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مقاومت فلسطین اعلام کرد که ۶ نفر از مزدوران رژیم صهیونیستی را در شمال غزه در چارچوب نبرد مستمر علیه اشغالگران صهیونیست و مزدورانش به هلاکت رسانده است.

مقاومت افزود: این مزدوران با دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی همکاری می‌کردند و به مردم و مقاومت شجاع ما ضربه می‌زدند.

در بیانیه مقاومت آمده است: چند نفر از مزدوران اشغالگران در استان شمال غزه در چارچوب نبرد مستمر علیه اشغالگران صهیونیست و مزدورانش و در راستای اجرای دستورات فرماندهی میدانی مقاومت به هلاکت رسیدند.

این بیانیه آورده است: حذف این جاسوسان مزدور رژیم صهیونیستی طی دو عملیات منحصر‌به‌فرد جداگانه در استان شمال غزه و در ماه آگوست گذشته صورت گرفت.

مقاومت با ذکر اسامی مزدوران به‌هلاکت‌رسیده اعلام کرد که با دلایل و مدارک قاطع، دست داشتن این عناصر مزدور در اقدامات خیانت‌آمیز زیر برای مقاومت ثابت شده است:

تسلیم شماری از رزمندگان به اشغالگران، کشف مواضع و عملیات حساس مختص مقاومت، تسلیم مقادیری تجهیزات نظامی به دشمن و دست داشتن مستقیم در ترور دو رزمنده در بیت‌حانون و بیت‌لاهیا.

مقاومت به تمام شهروندان درباره هرگونه فعالیت‌های مشکوک که به‌هرشکلی به اشغالگران خدمت می‌کند، هشدار داده و تأکید کرده است: دشمن هرگز از مزدوران خود حمایت نمی‌کند، بلکه از آنها به‌عنوان ابزاری برای اجرای پروژه‌های خود بهره‌برداری و سپس آنها را به حال خود رها می‌کند.

مقاومت افزود که طی روز‌های آینده، اسامی مزدوران دیگری را منتشر خواهد کرد که همکاری و مزدوری آنها برای اشغالگران ثابت شده است و به مزدوران باقی‌مانده برای تسلیم خود به دستگاه‌های مقاومت و بازگشت به آغوش مردم و وطن خود پیش از آنکه زمان از دست برود، آخرین فرصت را می‌دهد.

مقاومت تأکید کرده است که قادر است به هر کس که دستانش به خیانت آغشته است، دست پیدا کند، خائنان هیچ جایی میان مردم ندارند و هرگز در برابر کسانی که وجدان خود را به‌بهای ناچیزی فروخته‌اند، مماشات و سهل‌انگاری نخواهد شد.

از سوی دیگر دستگاه‌های امنیتی مقاومت درباره افزایش تحرکات باند‌های مزدور و نفوذی در نوار غزه هشدار داده تأکید کردند که باند‌هایی را رصد کرده‌اند که به ربودن رزمندگان اقدام کرده بودند که این تحرکات آنها در راستای اجرای طرح دشمن برای درهم شکستن حالت ثبات میدانی و ضربه زدن به کادر مقاومت صورت گرفته است.