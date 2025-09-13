پخش زنده
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری از تشکیل کارگروهی ویژه با هدف ارتقای روشها و ابزارهای تولید نفت و گاز و توسعه فناوریهای نوین ازدیاد برداشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امید شاکری با اشاره به اینکه پس دیدار هفته گذشته هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب و رهنمودهای ایشان مبنی بر ارتقای روشها و ابزارهای تولید نفت و استفاده از ظرفیت جوانان نخبه در حوزه تولید نفت و گاز اظهار کرد: با دستور محسن پاکنژاد، وزیر نفت کارگروهی متشکل از مدیران اجرایی، استادان دانشگاه و صاحبنظران برجسته این حوزه در وزارت نفت تشکیل شد.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته طرحهای پژوهشی متعددی برای توسعه و بهکارگیری فناوریهای ازدیاد برداشت تعریف شده است، اما با وجود انجام مطالعات و آزمایشهای مناسب، تاکنون نتایج ملموسی در بخش تولید بهدست نیامده است، افزود: مأموریت اصلی کارگروه جدید، پیگیری طرحهای تعریفشده در حوزه فناوریهای نوین ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری، احیای چاههای کمبازده و رفع موانع اجرایی در بخش بالادستی صنعت نفت خواهد بود.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با دعوت از مراکز علمی، پژوهشی و شرکتهای دانشبنیان برای ارائه طرحهای نوآورانه در زمینه تولید نفت و گاز بیان کرد: طرحهای پیشنهادی پس از بررسی در دبیرخانه کارگروه، در صورت تأیید مورد حمایت قرار میگیرند.
شاکری همچنین از انتشار فراخوان پنجمین المپیاد مهندسی نفت خبر داد و اظهار کرد: این دوره از المپیاد با موضوع مطالبه رهبر معظم انقلاب از جوانان نخبه در حوزه مهندسی نفت برگزار میشود و ایدههای برتر منتخب کمیته داوری، مورد حمایت ویژه قرار میگیرند.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به اثرگذاری این اقدامها بیان کرد: بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری همواره سرلوحه مدیران صنعت نفت بوده است و وزیر نفت نیز به طور ویژه بر تحقق منویات معظمله تأکید دارد.