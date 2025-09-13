به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده پزشکی برای دریافتی بیشتر از تعرفه پزشکی از بیمار در عمل جراحی به میزان ۵۸۰ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان اضافه دریافتی محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بررسی اسناد و مدارک پزشکی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.