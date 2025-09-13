به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ امیر وهاب زاده گفت: در پی درخواست مردم برای دستگیری محکومان فراری برای افزایش احساس امنیت در جامعه، ماموران انتظامی با تحقیقات دقیق و هماهنگی قضایی، موفق شدند ۹ محکوم متواری را در این شهرستان شناسایی و در عملیات‌های جداگانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی با تاکید بر استمرار اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در این شهرستان، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ وهاب زاده از همه شهروندان خواست که برای ایجاد جامعه‌ای امن‌تر، هرگونه فعالیت مشکوک و موارد مجرمانه را فوری به سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.