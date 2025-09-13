امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

تولید آسفالت با استفاده از سرباره فولاد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۲- ۱۶:۳۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
یادواره ادبی مردان بی ادعا
یادواره ادبی مردان بی ادعا
۱۴۰۴-۰۶-۲۱
محکومیت ایران خودرو در پی گرانفروشی
محکومیت ایران خودرو در پی گرانفروشی
۱۴۰۴-۰۶-۲۰
بومی سازی مودم فیبر نوری
بومی سازی مودم فیبر نوری
۱۴۰۴-۰۶-۲۱
صنعت سی ان جی
صنعت سی ان جی
۱۴۰۴-۰۶-۲۱
خبرهای مرتبط

آغاز ساخت کارخانه ۳ منظوره آسفالت و فراورده‌های بتنی

اشتغال ۵۰۰ نفر با فعالیت کارخانه تولید آسفالت

احیای بزرگترین کارخانه آسفالت روستایی کشور در مشهد

برچسب ها: تولید آسفالت ، سرباره فولاد ، شرکت‌های دانش بنیان
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 